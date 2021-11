Tassotti: «Ora la qualificazione è complicatissima, il fallo su Bennacer...»

Mauro Tassotti, ex leggenda rossonera, ha analizzato la gara pareggiata uno a uno tra Milan e Porto nell’immediato post partita

«La qualificazione adesso è complicatissima. La partita è risultata difficile a causa di un grande primo tempo del Porto. La partita poi è cambiata quando è calato il ritmo e i rossoneri sono venuti fuori. Il Milan ha creato tanto ma il pareggio è giusto perché le squadre si sono equivalse. Il fallo su Bennacer? Penso che sia stata una conduzione di gara coerente, l’arbitro ha deciso di non fischiare quel tipo di intervento e non penso che abbia sbagliato. Preferisco questo tipo di arbitraggi rispetto a quelli che vediamo in Italia. La velocità diversa tra campionato e Champions? In A il Milan dà l’impressione di andare il doppio rispetto alle altre. In Europa questo non si è mai visto».