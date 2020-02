Matteo Salvini noto tifoso del Milan ha detto la sua sul derby in arrivo e ha parlato di un voto che lui stesso aveva fatto in un precedente

Ha parlato al Corriere della sera Matteo Salvini, noto tifoso rossonero che ha sempre detto la sua sul club, sui calciatori e sulle dinamiche delle diverse proprietà passate dal Milan negli ultimi anni. L’ex Premier ha parlato del derby e ha raccontato un aneddoto simpatico. Ecco le sue dichiarazioni: «Parcheggiai in via delle Forze Armate, vicino a un benzinaio. Mi dissi che se avessimo vinto, sarei andato a fare benzina per le dieci volte successive soltanto in quel benzinaio, per me non proprio comodo. Ma così fu…»

Il segretario federale della Lega inoltre ha aggiunto: «Ma sì. Di tibia, di autogol, di rimbalzo… Tutto, purché si vinca. Neanche mi ricordo l’ultima volta…»