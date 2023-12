Politano sicuro: «Scudetto? Ci crediamo fino a quando...»

Matteo Politano, esterno del Napoli, ha commentato la vittoria contro il Cagliari: i partenopei lotteranno fino alla fine per lo scudetto

Intervenuto a DAZN, Matteo Politano ha parlato così dopo Napoli-Cagliari. Avviso al Milan sullo scudetto:

«Pesa tantissimo, era fondamentale tornare alla vittoria in casa. Abbiamo fatto una ottima partita, sudata fino alla fine. Il Cagliari ci ha messo in difficoltà. Osimhen è un giocatore importante per noi, voleva tornare a segnare. Siamo contenti per lui ma soprattutto per la vittoria. Io sto cercando di dare sempre il massimo. Sono felice di avere questa continuità, spero di fare qualche altro gol. Il mister ha cercato di portare entusiasmo che un po’ mancava visto che mancavano i risultati. Piano piano lo stiamo recuperando, dobbiamo continuare così. Abbiamo sempre ragionato partita dopo partita però lotteremo fino alla fine per lo scudetto, il campionato è ancora lungo. Contro la Roma sarà uno scontro diretto difficilissimo ma prima dobbiamo pensare alla gara di Coppa Italia».