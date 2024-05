Papu Gomez elogia l’ex Milan De Keteleare: «Ha 23 anni, può arrivare al livello di QUESTO giocatore»

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Papu Gomez ha elogiato l’ex Milan De Ketelaere, ora all’Atalanta

Le parole in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, del Papu Gomez in elogio all’ex Milan De Ketelaere, ora all’Atalanta. Ecco cosa ha detto sul paragone con Ilicic:

LE PAROLE – «Qualcosa, non solo perché sono tutti e due mancini. Josip resta Josip, il giocatore che mi ha fatto innamorare come nessuno, aveva più fantasia. Ma quando arrivò era più esperto di Charles: bravo, perché non era facile abituarsi così presto, e bene, al calcio di Gasp. Ha 23 anni, può arrivare al livello di Ilicic»