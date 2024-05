Esonero Pioli, arrivata la comunicazione UFFICIALE del Milan al tecnico: FINISCE la sua avventura in rossonero dopo 5 anni

La voce era nell’aria ormai da mesi, ma dopo l’incontro avvenuto oggi in sede si è giunti alla svolta finale per l’esonero di Stefano Pioli dal Milan. Al tecnico è stato comunicato l’esonero al termine di questa stagione.

In attesa dell’ufficialità, la notizia la riporta il giornalista Daniele Longo su X. Termina così l’avventura in rossonero dell’allenatore emiliano, durata per ben 5 stagioni. Contro la Salernitana sarà la sua ultima partita sulla panchina del club meneghino, adesso si tratta per risolvere il suo contratto.