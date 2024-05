Calciomercato Milan: non solo Kjaer e Giroud! Per chi può essere l’ultima contro la Salernitana! I possibili ADDII in estate

Milan Salernitana sarà l’ultimo impegno della stagione rossonera. Non solo Kjaer e Giroud, ecco chi può salutare il calciomercato rossonero in vista dell’estate

Cala il sipario. La stagione del Milan si prepara a volgere al termine con l’ultimo impegno in campionato contro la Salernitana, in programma sabato sera a San Siro. Sarà l’occasione per lasciarsi il secondo anno consecutivo senza trofei alle spalle, ma anche per rivedere all’opera il tifo rossonero, pronto a mettere da parte la protesta contro la società, intento a rendere giusto omaggio a Giroud e Kjaer, al passo d’addio al club.

Attenzione però che l’attaccante francese e il difensore danese, potrebbero non essere gli unici all’ultimo atto con il Milan. Primo tra tutti c’è Stefano Pioli. In merito al futuro dell’allenatore, a differenza di quello dei due giocatori, non sono stati fatti ancora annunci ufficiali ma l’addio è certo, con il club intenzionato a puntare su Fonseca per sostituirlo.

Limitandosi solo ai giocatori di campo, ecco allora che nella lista dei sicuri partenti spuntano i nomi di Mirante, che probabilmente appenderà i guantoni al chiodo, e di Caldara, oggetto misterioso della stagione rossonera mai schierato in campo quest’anno da Pioli.

Non è escluso inoltre che possa esserci qualche addio pesante. Maignan, così come Theo Hernandez, stanno trattando il rinnovo. C’è fiducia per la loro permanenza, ma non c’è ancora nero su bianco. Leao ha un’alta clausola rescissoria e su di lui resta vivo l’interesse del PSG, a caccia dell’erede di Mbappè.

Discorso diverso per Bennacer, tentato, anche per la sua cultura religiosa, da un’esperienza in Arabia, che potrebbe anticipare la partenza in quella direzione di qualche anno.

La partenza di Giroud potrebbe di contro favorire la conferma di Jovic, ma occhio alle possibili sorprese con il Milan che potrebbe sostituire anche lui piazzando un doppio colpo in attacco.

Addii certi, possibili il calciomercato Milan potrebbe vivere una vera e propria rivoluzione estiva. Il tempo delle scelte è arrivato, il club non può farsi trovare impreparato.