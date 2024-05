De Zerbi Milan, salgono le QUOTAZIONI dell’allenatore italiano. Gli AGGIORNAMENTI sul futuro del tecnico ex Brighton

Roberto De Zerbi ha salutato il Brighton ed è pronto per una nuova avventura e su di lui c’è l’interesse del Milan.

Il futuro dell’allenatore italiano è incerto, ma prende sempre più forma un possibile ritorno in Italia. Secondo quanto riportato dagli esperti di Sisal e Snai, la prima alternativa a Fonseca per il club rossonero è proprio a lui. L’ex Sassuolo, inoltre, è un ipotesi anche per Napoli e Juventus, con la seconda che sembra ormai aver scelto Thiago Motta come successore di Allegri.