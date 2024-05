Fonseca Milan: l’allenatore convinto della squadra, possibili solo 2 richieste al club! La RIVELAZIONE

Intervenuto a Sky Sport, Manuele Baiocchini ha fatto il punto sul possibile arrivo di Fonseca al Milan. Ecco cosa ha detto

LE PAROLE – «Corteggiamento del Marsiglia nato prima del Milan, il Lille gli ha proposto il rinnovo ma lui ha preso tempo. Oggi incontra il Marsiglia, che gli proporrà un contratto più ricco di quello che prenderebbe in rossonero ma lui non ne fa una questione economica ma di progetto. Ha capito che il progetto al Milan è buono e ambizioso, che ci sono buone basi per un buon lavoro, vuole tornare a vivere in Italia, gli piace l’idea di venire a vivere a Milano. Per questo prenderà tempo o dirà no al Marsiglia per aspettare il momento giusto della firma con il Milan che nel frattempo sta trattando la risoluzione con gli agenti di Pioli. A Fonseca piace questo Milan, come è strutturata la squadra, potrebbe fare due richieste al club: un terzino destro e un attaccante»