Matteo Gabbia di nuovo in campo: è la quarta presenza al Milan

Matteo Gabbia in campo ieri per la quarta volta: il prodotto della Primavera rossonera avrà un ruolo fondamentale in questo finale di stagione

Matteo Gabbia ieri è subentrato per prendere il posto dell’infortunato Simon Kjaer, per il centrale italiano è la quarta presenza in Serie A con la maglia del Milan. Una prestazione tutto sommato sufficiente anche sa gravata dal fallo da rigore che ha permesso a Mancosu di siglare il momentaneo pareggio salentino.

Come rivelato da Pioli nei giorni scorsi, la stagione prematuramente conclusa da Musacchio e il nuovo infortunio per il centrale danese potrebbe permettere a Gabbia di ritagliarsi uno spazio importante al Milan in questo finale di stagione.