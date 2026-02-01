Mateta Milan, ecco cosa preoccupa i rossoneri! Le condizioni del giocatore e la posizione del Crystal Palace. Segui le ultime

Il calciomercato del Milan si tinge di giallo proprio nelle ore che dovevano sancire l’arrivo di un nuovo rinforzo offensivo. Quello che sembrava un affare concluso per l’approdo a Milanello di Jean-Philippe Mateta, possente attaccante francese classe 1997 noto per la sua fisicità e il senso del gol, ha subito una brusca frenata. Nonostante il Crystal Palace avesse già individuato in Strand Larsen il sostituto ideale, alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra e confermate da Sky Sport riferiscono di nuovi accertamenti in corso da parte del club di Via Aldo Rossi.

Il Fattore Fisico: Le Condizioni del Ginocchio

Al centro della contesa ci sarebbero le condizioni fisiche della punta. Mateta ha sostenuto nel pomeriggio di oggi una sessione di visite mediche a Londra, con un focus specifico sul suo ginocchio. Il nuovo Direttore Sportivo rossonero Igli Tare, dirigente albanese celebre per il suo intuito e la grande attenzione ai dettagli clinici, sta valutando con estrema cautela i report medici. Sebbene il calciatore abbia subito un infortunio al menisco nel lontano 2019 ai tempi del Mainz, negli anni successivi in Premier League ha dimostrato una buona tenuta atletica, fermandosi solo per un trauma facciale.

Le Scelte di Massimiliano Allegri

Le riflessioni in Casa Milan non riguardano però solo l’integrità fisica. Il nuovo allenatore del Diavolo, Massimiliano Allegri, tecnico livornese famoso per il suo pragmatismo e la capacità di gestire l’equilibrio della rosa, sta analizzando l’ampiezza del reparto avanzato. Allegri vuole essere certo che l’innesto di Mateta sia funzionale al suo modulo e che la rosa dei rossoneri non risulti sovraffollata in attacco.

Ore Decisive per il Futuro del Diavolo

Secondo quanto riportato dalla fonte Sky Sport, il Milan prenderà una decisione definitiva nelle prossime ore. Domani il medico del Diavolo sarà a Londra per valutare il tutto di presenza. Il nuovo DS Tare e la dirigenza devono capire se procedere con l’investimento o virare su altri profili. I tifosi del club meneghino restano in attesa di capire se il possente centravanti francese diventerà ufficialmente una nuova freccia nell’arco di Allegri. Il calciomercato del Diavolo è più vivo che mai, tra ambizioni di scudetto e la necessità di non commettere errori strategici sul fronte infortuni.