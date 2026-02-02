Calciomercato
MN24 – Mateta Milan, clamoroso retroscena: ecco cosa è emerso dopo i controlli medici di oggi e perchè l’affare è saltato
Mateta Milan, emergono importanti dettagli sul mancato arrivo dell’attaccante francese: ecco cosa è emerso dopo i controlli di oggi
In un colpo di scena degno del miglior thriller di mercato, l’operazione che doveva portare Jean-Philippe Mateta a vestire la maglia rossonera è ufficialmente naufragata a pochi passi dal traguardo. Nonostante l’accordo totale con il Crystal Palace e la volontà del giocatore, il verdetto dei test clinici odierni ha spinto il club di Via Aldo Rossi a una rinuncia definitiva.
Mateta Milan, il retroscena: il “caso” menisco e il no di Mazzoni
Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews24, la mattinata è stata decisiva per scrivere la parola “fine” su questa trattativa:
- Il responso medico: Il secondo round di test approfonditi, svolti alla presenza del dottor Mazzoni, ha confermato le criticità emerse ieri a Londra. Il problema al ginocchio, un’infiammazione segnalata dalla stampa inglese già a metà dicembre, è stato valutato come “non trascurabile”.
- Il bivio per Mateta: Gli esami hanno evidenziato una situazione delicata. Al momento il francese può continuare a giocare stringendo i denti e ricorrendo a infiltrazioni (come fatto finora nel Palace), ma con il rischio concreto di un peggioramento. L’alternativa è l’operazione chirurgica, che risolverebbe il problema ma lo costringerebbe a mesi di stop.
- Nessun rischio: Il Milan, fedele alla linea già adottata in estate con i casi Boniface e Pubill, ha deciso di non procedere con un investimento da 35 milioni di euro senza garanzie fisiche assolute. Il trasferimento è saltato non solo per gennaio, ma probabilmente anche in ottica futura.
Riflessi immediati: attacco in emergenza per Bologna
La decisione lascia Massimiliano Allegri senza il rinforzo tanto atteso proprio alla vigilia della trasferta di domani sera contro il Bologna. Con Santi Gimenez lungodegente (destinato all’addio estivo) e il duo Pulisic-Leão acciaccato, il peso dell’attacco ricadrà interamente sulla coppia inedita Nkunku-Loftus-Cheek.