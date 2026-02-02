Mateta, il mancato passaggio al Milan non ferma il Crystal Palace: ufficiale Larsen

Mateta, dopo i problemi emersi al ginocchio durante le visite mediche di oggi, resterà al Crystal Palace che intanto ha ufficializzato Larsen

Nonostante il clamoroso dietrofront del Milan per Jean-Philippe Mateta, il Crystal Palace non ha cambiato i propri piani e ha ufficializzato l’acquisto più costoso della sua storia. Jorgen Strand Larsen è ufficialmente un nuovo giocatore delle Eagles, arrivando dal Wolverhampton per una cifra che riscrive i record del club londinese.

I dettagli del “Colpo Record”

Il presidente Steve Parish ha concluso un’operazione lampo per assicurarsi il gigante norvegese, indipendentemente dall’esito della cessione di Mateta:

Cifre da capogiro: L’operazione complessiva tocca i 60 milioni di euro (£43m di quota fissa + £5m di bonus). Strand Larsen diventa così l’acquisto più oneroso di sempre per il Palace, superando il precedente record stabilito pochi giorni prima con Brennan Johnson .

L’operazione complessiva tocca i (£43m di quota fissa + £5m di bonus). Strand Larsen diventa così l’acquisto più oneroso di sempre per il Palace, superando il precedente record stabilito pochi giorni prima con . Contratto e Maglia: Il classe 2000 ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo (fino a giugno 2030) e indosserà la maglia numero 22 . Si tratta del terzo colpo di gennaio per il club dopo lo stesso Johnson e l’ala Evann Guessand .

Il classe 2000 ha firmato un contratto di (fino a giugno 2030) e indosserà la maglia . Si tratta del terzo colpo di gennaio per il club dopo lo stesso Johnson e l’ala . Il destino di Mateta: La notizia dell’ufficialità di Strand Larsen arriva in contemporanea con il rientro forzato di Mateta a Selhurst Park. Dopo aver “fallito” le visite mediche con il Milan a causa dei dubbi sul ginocchio, il francese dovrà ora giocarsi il posto proprio con il nuovo arrivato norvegese.

Scenario Premier League

Strand Larsen, autore di 14 gol nella scorsa stagione con i Wolves, arriva in un Palace ambizioso che ha investito oltre 80 milioni di sterline in questa sessione invernale. Per il Milan, resta il rammarico di non aver potuto completare l’incastro perfetto, ma la fermezza medica del club rossonero ha evitato un investimento rischioso proprio mentre gli inglesi chiudevano il loro mercato “folle”.