Mateta Milan, ore decisive: ulteriori controlli sull’attaccante. Le ultime dall’Inghilterra

Mateta Milan, arrivano conferme anche dall’Inghilterra! Si attendono novità importanti nelle prossime ore

Il calciomercato invernale del Milan entra nella sua fase più calda e concitata. Al centro delle cronache c’è Jean-Philippe Mateta, il possente centravanti francese di proprietà del Crystal Palace, che nelle ultime ore è diventato l’obiettivo primario per rinforzare l’attacco a disposizione di Massimiliano Allegri. Secondo quanto rivelato da The Athletic, il club rossonero sta conducendo proprio in queste ore a Londra una serie di controlli medici approfonditi per valutare l’idoneità fisica del giocatore prima di procedere alla firma del contratto.

Il profilo: forza fisica e fiuto del gol

Jean-Philippe Mateta, classe 1997, è un attaccante moderno che fa della struttura fisica (192 cm di altezza) e della protezione della palla i suoi punti di forza. Cresciuto calcisticamente in Francia e messosi in luce con la maglia del Magonza in Bundesliga, il bomber transalpino ha trovato la sua definitiva consacrazione in Premier League. Conosciuto per la sua capacità di dominare l’area di rigore e per un’ottima coordinazione nonostante la mole, Mateta ha recentemente trascinato le “Eagles” di Londra a risultati storici, attirando su di sé gli occhi dei grandi club europei.

Il nodo delle visite mediche

Nonostante l’accordo di massima tra Milan e Crystal Palace — sulla base di una cifra che si aggira intorno ai 30-35 milioni di euro — l’operazione ha subito un rallentamento tecnico. Il cuore della questione riguarda le condizioni del ginocchio del calciatore.

Cosa succede ora?

Le prossime ore saranno determinanti: se i test clinici daranno esito positivo, Mateta volerà immediatamente verso l’Italia per le ultime formalità burocratiche e l’annuncio ufficiale a Casa Milan. In caso contrario, l’affare potrebbe clamorosamente saltare a un passo dal traguardo. I tifosi rossoneri restano in attesa, sperando di accogliere presto il nuovo “gigante” per la rincorsa ai vertici della Serie A.