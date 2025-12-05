Materazzi commenta i sorteggi Mondiali di scena a brevissimo. Le sue parole anche sull’Italia. Segui le ultime

Giornata di grande attesa nel panorama calcistico mondiale. Presso l’iconico John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington, D.C., si tiene oggi il sorteggio della fase a gironi dei Mondiali 2026 (che si terranno in USA, Canada e Messico). L’evento, cruciale per definire il cammino delle 48 squadre partecipanti, avrà inizio alle ore 18:00 italiane di venerdì 5 dicembre 2025.

Al momento del sorteggio saranno note 42 delle 48 nazionali qualificate. I restanti sei posti saranno assegnati attraverso i delicati spareggi in programma a marzo 2026, spareggi che vedranno coinvolta anche l’Italia guidata dal CT Gennaro Gattuso, l’ex centrocampista grintoso.

L’Urgenza Azzurra: Il Grido di Marco Materazzi

In vista di questo evento, l’ex difensore campione del mondo Marco Materazzi ha parlato ai canali ufficiali della FIFA, sottolineando la necessità della Nazionale italiana di qualificarsi dopo la doppia, dolorosa assenza dalle ultime due edizioni del torneo.

“Noi italiani manchiamo da due edizioni, questa volta abbiamo la necessità assoluta di andare al Mondiale, perché l’Italia ne ha vinti quattro ed è giusto che una Nazionale così forte aspiri a giocare la fase finale della competizione”, ha dichiarato con forza l’ex difensore.

L’assenza prolungata dal palcoscenico globale pesa sul movimento calcistico azzurro, e la pressione sul tecnico Gattuso è altissima in vista dei prossimi playoff decisivi.

La Qualificazione Passa dagli Spareggi di Marzo

L’obiettivo primario per il CT Gennaro Gattuso è superare lo scoglio degli spareggi di marzo 2026 per assicurare all’Italia un posto nel tabellone principale. La formula allargata a 48 squadre aumenta le possibilità, ma il formato degli spareggi non ammette errori.

Mentre l’Italia lotta per la qualificazione, la Serie A continua. Il Milan di mister Massimiliano Allegri, il tecnico toscano, e del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio, è concentrato sul prossimo ciclo decisivo di campionato e sulla Supercoppa Italiana. La speranza dei rossoneri e di tutto il calcio italiano è che l’Italia possa tornare a recitare un ruolo da protagonista a livello mondiale.