Materazzi difende Mancini: «Bandiera sventolata dopo il derby? Fa bene a godere. Come un gol al Milan da interista». Le parole dell’ex Inter

Marco Materazzi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui parla di Gianluca Mancini, autore del gol che ha regalato la vittoria della Roma contro il Milan.

MANCINI SPIGOLOSO – «Mancini sta facendo i passi per crescere ancora da ogni punto di vista. Lui sa quanto sia orgoglioso del fatto che è rimasto sempre se stesso. E ora fa bene a godere: gol alla Lazio da romanista e gol al Milan da… interista. Cosa potrebbe chiedere di più? Però in Europa League il lavoro non è finito, senza regola della rete in trasferta cambia tutto. Se passano il turno, Gianluca e i suoi compagni possono arrivare in finale, ma per la vittoria occhio all’Atalanta”»