Materazzi avvisa l'Inter e incorona il Milan: «Hanno imparato a batterci, giocano una volta a settimana e sono ben allenati. Sullo scudetto...»

Intervistato dai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Inter contro il Pisa, Marco Materazzi ha offerto un’analisi lucida e a tratti sorprendente sulla corsa al vertice, focalizzandosi con grande onestà intellettuale sui rivali storici del Milan. Nonostante la sua nota fede nerazzurra e la convinzione che la rosa a disposizione di Chivu sia ancora la più attrezzata per vincere lo Scudetto e fare strada in Europa, “Matrix” non ha potuto fare a meno di sottolineare i grandi meriti della formazione rossonera in questa stagione.

Il primo fattore determinante individuato dall’ex numero 23 è il calendario, unito alla mano dell’allenatore.

SULLE CRITICHE A CHIVU, HO VISTO MIGLIORAMENTI NELL’INTER? – «Siamo a un punto dalla prima. Il campionato è lungo, ci sono tante squadre. C’è il Milan che, giocando una partita a settimana, è ben attrezzato e ben allenato. Quindi sarà lunga fino alla fine». Un riconoscimento importante della solidità trovata dai rossoneri, che sfruttano al meglio la settimana tipo per preparare le partite.

Ma è sull’analisi tattica dei derby che Materazzi si sofferma maggiormente, spiegando come l’inerzia cittadina sia cambiata drasticamente. Il Milan, secondo lui, ha capito i propri limiti e ha trovato la contromisura perfetta.

COSA HA CAMBIATO CHIVU? – «Il Milan è una squadra che ti aspetta, ha imparato a giocare contro l’Inter, perché dopo 7-8 derby persi consecutivamente si è messa con molta umiltà ad aspettare l’Inter, aspettare l’occasione di fare gol e l’ha sempre fatto fino a oggi, perché ha vinto 3-4 derby di fila».

Materazzi riconosce dunque l’intelligenza tattica dei rossoneri, capaci di accettare di non dominare il gioco per poi colpire in ripartenza.

PAROLE – «Anche meritatamente», ammette l’ex difensore riferendosi all’ultima stracittadina, «perché non dico che il Milan non abbia meritato domenica scorsa… ha fatto la sua partita, la partita che doveva fare, per poter portare a casa un risultato utile contro una squadra molto forte». Il Diavolo, insomma, fa paura anche a chi l’ha combattuto per una vita intera.

