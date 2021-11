Carrera: «Milan e Napoli in calo, la Juve deve credere allo scudetto»

In esclusiva per Juventusnews24, Massimo Carrera, allenatore ed ex difensore, ha analizzato il momento bianconero e la lotta scudetto

Massimo Carrera, intervenuto in esclusiva a juventusnews24, ha spiegato come la Juve debba credere allo scudetto viste le difficoltà recenti di Milan e Napoli:

«Juve ancora in corsa per lo scudetto? Secondo me si, la Juve può tornare a lottare per lo scudetto. Bisogna pensare partita dopo partita, fare sempre meglio. L’importante sarà vincere gli scontri diretti, così da diminuire il gap con quelle che stanno davanti. Saranno poi importanti i rientri dei giocatori che adesso sono fuori, così sarà più semplice mettere in atto una rimonta».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUSNEWS24