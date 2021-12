Ambrosini: «Rinnoverei il contratto ad Ibrahimovic, ecco perchè»

Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan, ha spiegato i motivi che lo spingerebbero a rinnovare ancora il contratto ad Ibrahimovic

Massimo Ambrosini, indimenticato capitano del Milan, in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport ha spiegato i motivi che lo spingerebbero a rinnovare il contratto a Zlatan Ibrahimovic. Le sue parole:

«La sua presenza è una garanzia per tutti, non l’ho mai visto così ferocemente determinato nel voler incidere. Da dirigente farei fatica a non accogliere nuovamente una personalità come la sua».