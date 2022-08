Massaro: «Milan? Si può essere protagonisti»

Daniele Massaro, ambasciatore del club rossonero, si è così espresso a MilanTV da Istanbul nel post sorteggio dei gironi di Champions League

Daniele Massaro, ambasciatore del club rossonero, si è così espresso a MilanTV da Istanbul nel post sorteggio dei gironi di Champions League:

«Il girone è migliore di quello dell’anno scorso. Siamo Campioni d’Italia e partire dalla prima fascia ti consente di non prendere le squadre che hanno vinto un trofeo e un campionato. È un girone in cui si può fare assolutamente bene. Un anno in più di esperienza, rispetto alla passata stagione, sicuramente servirà: si può essere protagonisti. Il Milan deve tornare protagonista in Europa come lo è stato per tanti anni. È questo il suo posto»