Massara: «Abbiamo lottato per il diritto di riscatto di Tomori. Sul vice Theo…»

Il direttore sportivo rossonero Frederic Massara ha parlato del mercato del Milan nel pre partita contro l’Atalanta

Frederic Massara, direttore sportivo rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Milan-Atalanta. Queste le sue parole:

Sul mercato – «Mercato fatto per vincere? No. Mercato fatto per essere competitivi in tutte le partite. Ci siamo trovati ad affrontare emergenze che ci preoccupavano, avere oggi un organico completo ci rassicura. Ma sarà un campionato complicato»

Sul vice Theo – «Le entrate sono terminate. Vedremo se ci saranno opportunità ma in questo momento è improbabile»

Su Tomori – «Si cerca sempre di poter avere un diritto di riscatto. Qualche volta non è possibile e pur di avere il giocatore ci si rinuncia. Abbiamo dovuto combattere abbastanza per Tomori, siamo convinti che ci possa aiutare, ha caratteristiche diverse dai difensori in organico. Ha nella velocità e nell’aggressività caratteristiche che i nostri hanno in maniera meno spiccata, ma siamo contenti di Kjaer, Romagnoli, Gabbia, Kalulu e Musacchio. Ci riteniamo al completo e siamo fiduciosi. Stasera ci aspettiamo una partita molto complicata».