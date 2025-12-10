Marusic Milan, spunta l’occasione a basso costo per gennaio? Proposto nelle ultime ore, la posizione di Tare e la concorrenza in Serie A

Marusic Milan, l’esterno della Lazio può essere un’occasione a gennaio per i rossoneri: lontano il rinnovo coi biancocelesti. Ultime

Il mercato del Milan si muove anche sulle occasioni a basso costo che potrebbero offrire esperienza e affidabilità al tecnico Massimiliano Allegri. Tra i nomi che sono stati proposti alla dirigenza rossonera nelle ultime ore c’è quello di Adam Marusic, l’esterno montenegrino attualmente in forza alla Lazio.

Marusic Milan, occasione a basso costo per gennaio?

La situazione di Marusic è particolarmente interessante per il Milan, poiché il suo contratto con il club capitolino è in scadenza a giugno, rendendolo potenzialmente disponibile a parametro zero tra pochi mesi. Nonostante l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, stia spingendo per il rinnovo del giocatore, le parti sono ancora lontane da un accordo.

Proprio per questo stallo, Marusic è stato proposto negli scorsi giorni anche al Milan, oltre che alla Juventus, entrambe alla ricerca di un «12° uomo con esperienza» da integrare nella rosa.

L’acquisto del montenegrino rappresenterebbe un’opzione a cifre relativamente basse, specialmente se l’operazione venisse concretizzata a parametro zero in estate. Questa mossa si allineerebbe con la volontà di Allegri di avere a disposizione giocatori di affidabilità e versatilità in grado di coprire più ruoli e offrire alternative ai titolari. Marusic, con la sua esperienza in Serie A, risponde a queste caratteristiche, rappresentando un’alternativa interessante per la fascia. Il Milan valuterà ora attentamente questa opzione per capire se l’esterno sia il profilo giusto per arricchire il reparto difensivo in vista di gennaio o della prossima stagione.