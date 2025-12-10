Calciomercato Milan, Tare può portare un suo vecchio pallino a Milanello! Clamorosa suggestione per gennaio. Ultime

Il calciomercato del Milan è in costante fermento, con la dirigenza che cerca profili in grado di offrire esperienza e versatilità alla rosa di Massimiliano Allegri. Nelle scorse settimane, un’opportunità di mercato proveniente dalla Serie A è stata proposta sia ai rossoneri che alla Juventus, entrambe alla ricerca di un potenziale “dodicesimo uomo” affidabile.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, l’esterno, Marušić della Lazio, rappresenterebbe una soluzione interessante grazie alla sua polivalenza tattica.

L’Identikit del Jolly di Fascia

Il giocatore in questione è un esterno con esperienza che ha dimostrato di poter coprire con efficacia entrambe le fascedel campo, un dettaglio non trascurabile per la pragmaticità di Allegri. La sua capacità di giocare sia a destra che a sinistra lo rende un elemento prezioso per la rotazione e per le necessità tattiche in corso d’opera.

Il Diavolo è in cerca di calciatori che possano alzare il livello delle seconde linee, offrendo un sostegno di qualità ai titolari come Rafael Leão e Christian Pulisic. L’acquisto di un elemento esperto che accetti il ruolo di riserva di lusso è una priorità strategica per affrontare al meglio il doppio fronte campionato-coppe.

Allegri e Tare al Lavoro per la Profondità

Questa ricerca di un profilo esperto e versatile si inserisce perfettamente nella visione di Massimiliano Allegri, il sagace tecnico toscano e nuovo allenatore dei rossoneri. Allegri ha sempre richiesto una rosa profonda e completa, dove l’affidabilità dei subentranti è fondamentale per mantenere l’intensità e la solidità tattica per l’intera stagione.

Il compito di valutare e eventualmente intavolare una trattativa spetta a Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del club. Il DS albanese, uomo noto per la sua abilità nel concludere affari mirati con un buon rapporto qualità-prezzo, sta attentamente analizzando il profilo proposto e la sua situazione contrattuale (l’esterno citato da TMW avrebbe problemi di rinnovo con il suo club).

Tare e Allegri sanno che il successo del Milan dipende anche dalla qualità degli innesti a basso costo che garantiscono il giusto mix di esperienza e dinamismo per competere ai vertici della Serie A.