Marquinhos rammaricato: «Il Milan ha sfruttato le sue qualità»

Marquinhos, capitano del PSG, battuto 1-2 dal Milan, ha commentato così la sconfitta contro i rossoneri a Canal+

Le parole di Marquinhos, capitano del PSG, battuto 1-2 dal Milan, a Canal+:

«Conosciamo la qualità della squadra milanese, non dobbiamo trascurarla. È stata una partita di alto livello, conosciamo la difficoltà di venire a giocare qui (a San Siro). Abbiamo iniziato bene, abbiamo controllato, abbiamo fatto quello che avevamo programmato. Ma il Milan poi ha sfruttato le sue qualità, andando avanti. Abbiamo sofferto un po’ di più. Il secondo gol cambia la partita perché in quel momento siamo stati bravi. Abbiamo poi avuto più difficoltà a trovare spazi. Conosciamo la scuola italiana. Una volta dietro si sono difesi bene»

PREOCCUPATI PER IL CAMMINO IN CHAMPIONS – «Sapevamo che sarebbe stata dura se non avessimo vinto oggi, ma non dobbiamo arrenderci. Tutto resta nelle nostre mani per la qualificazione (agli ottavi di finale)»