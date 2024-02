Marotta non si nasconde: «Conte farebbe comodo a tante, ma spero vada ad allenare lì». Le sue parole a DAZN

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta è intervenuto a DAZN per parlare, tra le altre cose, anche del possibile ritorno in Serie A di Antonio Conte (tecnico seguito con grandissima attenzione dal Milan).

MAROTTA – «In questo momento Antonio Conte è una risorsa che farebbe comodo a tante squadre. Spero che torni in Italia. Devo però spendere una parola anche su Simone Inzaghi. È un allenatore in grandissima crescita, a livello umano e professionale. Parliamo di un maestro e grandissimo merito in questi anni di vittorie sia suo»