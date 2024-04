Marinozzi: «Pulisic sta vivendo un grande momento. Per la Roma è difficile capire come fermare il Milan»

Marinozzi ha parlato nel pre-partita di Milan Roma: tutte le dichiarazioni prima del match di Europa League

Il giornalista Andrea Marinozzi ha parlato a Sky nel pre-partita di Milan Roma.

PAROLE – «Pulisic sta vivendo una grande momento, al Chelsea aveva avuto poca continuità, mentre a Milano si è sentito subito importante come in nazionale. Il Milan insieme all’Inter è una delle migliori a produrre il gioco dal basso, soprattutto a sinistra. I rossoneri riescono a ribaltare il campo in pochi secondi. Oggi è difficile capire come fermare il Milan».