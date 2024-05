Camarda Milan: SVOLTA decisiva per il rinnovo, quando potrebbe arrivare l’annuncio

Non solo entrate e uscite per il calciomercato Milan, ma anche rinnovi. In tal senso è arrivata la svolta per Camarda

Oggi in Milan Salernitana il popolo rossonero assisterà agli addii di Kjaer, Giroud e Pioli. C’è però chi è destinato a rimanere al Milan ancora per un pò.

In tal senso, come riportato da Daniele Longo è arrivata la svolta decisiva per il rinnovo di Camarda. Trattativa ai dettagli. Contratto fino al 2026, l’annuncio ufficiale invece è atteso per giugno.