Zirkzee Milan: Giuntoli spaventa i rossoneri, il PIANO per regalarlo a Motta per la Juve

Zirkzee è da tempo in cima alla lista del calciomercato Milan. Giuntoli però spaventa i rossoneri, il piano per portarlo alla Juventus

L a Juventus aspetta Thiago Motta a suon di contatti, incontri e trattative di mercato. Una di queste si intreccia con il calciomercato Milan. Giuntoli infatti starebbe lavorando all’arrivo di Zirkzee, che piace anche ai rossoneri.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, i bianconeri proveranno a mettere la freccia. Alla Continassa, però, prima di affondare per il numero 9 degli emiliani vorrebbero incassare qualcosa dalle cessioni o liberare qualche casella in avanti: da Moise Kean (scadenza 2025) ad Arek Milik.