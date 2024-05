Calciomercato Milan: il Napoli studia il piano per Conte, Pioli l’alternativa! I DETTAGLI dell’offerta

Il Napoli lavora per il futuro in panchina. In tal senso, incrocio con il calciomercato Milan. Piano per Conte, Pioli l’alternativa

Sono giorni e ore decisive per il futuro della panchina del Napoli. L’idea del club si intreccia con il calciomercato Milan.

Come riportato da Nicolò Schira Antonio Conte e Stefano Pioli hanno dato la loro disponibilità ad aderire al progetto, ci sono in trattative con entrambi. Pioli è il piano B (accordo di principio per un contratto fino al 2026 + opzione per il 2027 con stipendio da 3 milioni/anno). Trattative in corso per raggiungere l’accordo con Conte per un contratto fino al 2027 (6,5 milioni/anno + 2 milioni di bonus se il Napoli arriva in Champions)