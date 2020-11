Marino l’ammette: «Gol di Ibrahimovic regolare, inutile protestare»

Intervenuto nel corso di Udinese TV, Pierpaolo Marino ha così parlato sportivamente della rete decisiva siglata da Ibrahimovic domenica scorsa

Intervenuto nel corso di Udinese TV, Pierpaolo Marino, dirigente dei friulani, ha così parlato sportivamente della rete decisiva siglata da Ibra:

«La rete di Ibrahimovic? Bisogna valutare dov’era la palla, per capire se quello era fallo o meno, chi era più vicino al pallone. Per me la palla era più vicina allo svedese e quindi non era rigore. Quando affronti una squadra come il Milan devi dare tutto, solo così puoi coprire il divario tecnico, con il furore agonistico».