Marin: «Diaz? Al primo pallone toccato avevo già capito tutto»

José Andres Jaime Marin, scopritore di Brahim Diaz, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Tuttosport, le sue parole

José Andres Jaime Marin, scopritore di Brahim Diaz, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Tuttosport, le sue parole

«Da bravo papà portai mio figlio ad una prova al Club Deportivo Tiro Pichon. Dato il mio passato da professionista, mi chiesero di dare una mano per l’organizzazione delle giovanili. Era il 2006. Mi misi al lavoro e notai immediatamente Brahim, questo ragazzino che era arrivato da 2-3 giorni. Al primo pallone che tocca fa cose che non sono normali per un bambino di 6 anni. Si capiva subito avesse qualcosa di speciale».