Marianella sicuro: «Milan confusionario, De Ketelaere non ha fatto granché»

Massimo Marianella ha parlato così dopo Milan Salernitana. Le dichiarazioni su alcuni protagonisti dei rossoneri

A Sky, Massimo Marianella ha parlato dopo Milan Salernitana.

PAROLE – De Ketelaere non ha fatto granché. Ho visto un Milan confusionario, contro una Salernitana che ha provato a giocare. Ha fatto anche dei cambi propositivi. Ibra ha fatto Ibra, però non lo metterei in alternativa a Giroud perché non so se può darti 90 minuti.