Parolo, che aneddoto su Ibrahimovic: «Una volta rimasi impressionato»

Marco Parolo, ex centrocampista e opinionista, ha svelato un curioso aneddoto su Zlatan Ibrahimovic, ex centravanti del Milan

Intervenuto sul canale Tik Tok di Goldenpoint, Marco Parolo ha svelato un aneddoto sull’ex Milan Ibrahimovic:

«Ricordo una partita dove Ibra, come spesso faceva, veniva a prendere palla anche a centrocampo, era davvero grosso e forte fisicamente, non lo buttavi mai giù. Ci fu una palla alta e io cercavo di dargli fastidio con le braccia, ma inutilmente, lui stoppò la palla con il piede destro che raggiunse quasi la mia testa, aggancio tranquillo e palla sotto la suola. Onestamente rimasi scioccato per qualche secondo, sono ricordi che a pensarci ora fanno capire la grandezza del giocatore che è stato, un complesso di talento, rabbia e forza».