Amelia: «Su Maignan al Milan ho questa speranza»

Marco Amelia ha parlato del futuro di Mike Maignan, portiere del Milan: le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Amelia ha parlato così di Mike Maignan:

Spero che rimanga Maignan per tanti anni. Il portiere è un ruolo difficile, soprattutto indossando la maglia del Milan. Mike ha l’atteggiamento positivo oltre che la tecnica. Quello che mette in campo e fa percepire è una grande sicurezza. Sono contento che sia rimasto. Mike è uno dei migliori portieri in circolazione in Europa. Il Milan su giocatori come lui sta facendo ripartire la propria stagione