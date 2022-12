Marchisio sulla finale: «Vedo la Francia favorita. Deschamps…»

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato di Deschamps e della finale mondiale a La Gazzetta dello Sport

«Della Francia mi piace come è messa in campo da Deschamps. Ho avuto la fortuna di essere allenato da lui alla Juventus e mi ha insegnato tanto. Riesce a leggere bene le partite. Nonostante giochi con tanti giocatori offensivi per natura riesce ad essere sempre equilibrata. Vediamo Griezmann diventato un tuttocampista. Messi o Mbappé? Oggi dico il francese, senza di lui la Francia avrebbe comunque avuto una chance di arrivare in finale, l’Argentina senza Messi no».