HANNO DETTO
Marchegiani a Sky: «Al Milan manca una punta vera. Nkunku? Serve tempo ma sono convinto di questa cosa»
Marchegiani, ex portiere e noto giornalista, ha commentato la situazione del Milan soffermandosi sul ruolo di Nkunku: le dichiarazioni
Durante l’ultimo appuntamento con Sky Calcio Club, Luca Marchegiani ha analizzato con estrema lucidità le difficoltà realizzative del Milan di Massimiliano Allegri. L’ex portiere ha puntato il dito non tanto sul valore dei singoli, quanto sulla mancanza di un riferimento centrale capace di liberare il talento dei trequartisti.
Marchegiani, l’analisi tattica: Il “rebus” Nkunku e Gimenez
Secondo Marchegiani, l’attuale assetto rossonero finisce per penalizzare i giocatori di maggior qualità:
- Gabbie tattiche: «Giocare sotto un attaccante in Serie A è difficilissimo. Creano gabbie per chi gioca in quella zona. Nkunku non può fare la prima punta, e se gioca insieme a Pulisic, uno dei due è sacrificato».
- L’assenza del numero 9: Il problema principale sarebbe l’assenza di un giocatore che dia profondità: «L’attacco del Milan non può valorizzare i giocatori perché manca la punta vera».
Proprio per questo, l’innesto di Niclas Füllkrug appare come la mossa necessaria per cambiare marcia, offrendo finalmente quel peso in area che finora è mancato a Gimenez e compagni.