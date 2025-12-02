Marchegiani analizza Leao centravanti: «È il più forte del Milan, ma sul suo ruolo da punta ho una perplessità. Ecco quale»

Marchegiani commenta la prova di Leao contro la Lazio: riconosce il suo talento cristallino ma solleva dubbi sulla sua efficacia tattica in area

La recente vittoria in campionato ha portato la firma indelebile di Rafael Leao, autore della rete che ha permesso al Milan di superare l’ostacolo Lazio. Tuttavia, la persistente scelta tattica di Massimiliano Allegri di schierare il talento portoghese nel ruolo di centravanti puro continua a generare un acceso dibattito tra gli addetti ai lavori. Se da un lato il tabellino dei marcatori sembra dare ragione all’intuizione del tecnico livornese, dall’altro c’è chi solleva perplessità sul reale coinvolgimento del numero 10 nella manovra rossonera quando agisce spalle alla porta o tra i centrali. A farsi portavoce di questi dubbi è stato Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio e oggi autorevole opinionista di Sky Sport, che durante l’ultima puntata del programma Il Club ha analizzato nel dettaglio la prestazione offerta dal giocatore.

Marchegiani perplesso su Leao centravanti

Marchegiani non discute minimamente il valore assoluto del calciatore, riconoscendogli lo status di leader tecnico, ma si interroga sulla sua collocazione in campo.

PAROLE – «Che Leao sia il giocatore più forte del Milan, o che comunque possa essere più decisivo rispetto agli altri, io non ho nessunissimo dubbio. Siccome qui parliamo e non alleniamo, io la partita l’ho vista dal vivo e non è detto che in quella posizione sia più determinante ed efficace che in un’altra posizione. Sabato ha fatto gol, però nel primo tempo non è stato mai coinvolto».

L’osservazione dell’opinionista punta i riflettori su un aspetto cruciale: la partecipazione al gioco. Sebbene il gol abbia mascherato le difficoltà, nel primo tempo il portoghese è apparso spesso isolato e lontano dal vivo dell’azione, faticando a trovare la posizione giusta per incidere. Secondo Marchegiani, il rischio è che allontanando Leao dalla sua “comfort zone” sulla fascia, dove ha sempre spaccato le partite con le sue accelerazioni, si possa limitare la sua capacità di essere determinante nell’arco dei novanta minuti, riducendolo a un finalizzatore estemporaneo piuttosto che a un fulcro costante del gioco offensivo del Diavolo.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.