Marani: «Milan, crescita esponenziale. Leao è il caso emblematico»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Matteo Marani ha così parlato della lotta Scudetto attualmente in corso tra Milan, Juventus e Inter:

«Ci sono 7 squadre raccolte in 10 punti. Questo è un campionato equilibrato, coinvolgente ed aperto. Ogni giudizio viene ribaltato e sovvertito in maniera facile. Entrare o no nelle prime 4 per la Champions League, è determinante per i conti delle società. Le prossime settimane, guardando il calendario, possono essere favorevoli al Milan. I rossoneri hanno 18 punti in più rispetto all’anno scorso. Una crescita incredibile ed esponenziale. Leao è un caso emblematico, ma lo sono anche Calabria, Kessie, Kjaer. Ci sono tanti fattori che fanno si che il Milan stia rendendo al meglio. Secondo me anche non avere la pressione di San Siro può essere un vantaggio. Stefano Pioli e la società stanno facendo un grande lavoro e fra le big sono praticamente l’unica squadra ad aver fatto mercato».