Marani: «Conferma di Pioli sulla panchina del Milan? Vi dico la mia»

Matteo Marani dice la sua ai microfoni di Sky Sport sul futuro di Stefano Pioli al Milan. Ecco le sue parole

«La valutazione del lavoro di Pioli va fatta complessivamente. E’ chiaro che quanto fatto dal Milan nella prima parte di stagione ha portato a una grande narrazione sulla squadra rossonera, meritata per quanto fatto intravedere ma che in alcuni casi è andata oltre quelle che erano le sue possibilità. Al di là di questo è giusto fare le corrette valutazioni sulle prospettive di questa rosa e senza dubbio Pioli ha avuto grandi meriti a portarla a certi livelli considerati anche i tanti infortuni occorsi in stagione. E’ chiaro che le ultime uscite lasciano un po’ di amarezza rispetto a quello che è stato il cammino della prima parte di stagione ma il lavoro di Pioli, nel complesso, è stato ottimo».