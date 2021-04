Mandzukic, dubbi: non resta che lavorare da qui a fine stagione per vedere se sarà possibile una conferma oppure se è stato un errore

Mandzukic, dubbi: non resta che lavorare da qui a fine stagione per vedere se sarà possibile una conferma oppure se è stato un errore. Corriere della sera di questa mattina lo inserisce tra le “note dubbiose” di un Milan mai così pieno di incognite fino a questo momento.

ZERO GOAL- “Ha fallito anche a Roma contro la Lazio: la condizione è ancora scarsa. Fin qui 8 presenze e zero gol”. Così il quotidiano a pag. 42. Le attenuanti? Molte, a partire dal fatto che la squadra vive in generale un momento di grande sofferenza, il quale trascina inevitabilmente anche l’attaccante che non deve in nessun modo diventare un capro espiatorio.