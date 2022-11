Mandzukic: «Campionato tosto, tutti possono perdere punti»

Mario Mandzukic, ex attaccante di Milan e Juventus, parla così della corsa Scudetto ai microfoni di Gazzetta dello Sport

RIMONTA JUVE COME NEL 2016 – «Noi eravamo più indietro di 10 punti… quindi sì, è possibile! Ma non dipende da un singolo giocatore, bensì da tutta la squadra, che deve dimostrare spirito collettivo e determinazione nel voler raggiungere l’obiettivo. Quando sei così indietro, dipendi anche dagli altri. Però la Serie A è tosta, è probabile che tutti possano perdere punti strada facendo. Nel 2015-16, quando eravamo indietro, ci siamo riuniti e tutti insieme abbiamo deciso di invertire la rotta. Adesso non sono nello spogliatoio e quindi non posso dire di più. I ritorni di Pogba e di Chiesa al top aiuteranno, ma non giocano da soli»