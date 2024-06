Mercato Milan, Di Caro consiglia: «Serve un bomber da 25 gol a stagione. Zirkzee? Non un cecchino impressionante, sugli altri nomi…». Le parole

Andrea Di Caro ha analizzato a La Gazzetta dello Sport quello che dovrebbe essere il prossimo attaccante del Milan.

PAROLE – «Per tornare a essere subito da scudetto, può bastare solo un grande nove? Per garantire un salto di qualità così netto dovrà essere forte davvero, un bomber da 25 gol a stagione o un centravanti di manovra moltiplicatore di gol altrui. Nel primo caso qualche profilo interessante c’è: Guirassy, David, Sesko ma vanno testati nel nostro campionato. Nel secondo caso l’identikit porta a Zirkzee, finora non un cecchino impressionante. Però ha fornito sette assist e partecipato in modo decisivo a quasi tutte le azioni offensive del Bologna».