Mario Mandzukic a caccia del primo gol con il Milan. Il croato contro il Crotone scalpita e sarebbe alla ricerca di minutaggio per…

Mario Mandzukic, dopo le prime gare di ambientamento, si sta piano piano ritrovando in termini fisici.

Il croato è l’asso nella manica di Stefano Pioli a gara in corso e ora scalpita per aumentare il minutaggio anche in vista dei sedicesimi di Europa League contro la Stella Rossa e magari, perché no, trovare il primo con la maglia del Milan contro il Crotone.