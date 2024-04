Mancini alla RAI: «Abbiamo saputo soffrire, sono state due partite equilibrate. Siamo felici»

Mancini ha parlato nel post-partita di Roma Milan: tutte le dichiarazioni dopo il match di Europa League

Il difensore Mancini ha parlato alla Rai nel post-partita di Roma Milan.

PAROLE – «Ho pensato tanto a loro, la dedica è tutta per Mattia. Ho voluto dare forza a loro».

SULLA PRESTAZIONE – «A livello sportivo non posso chiedere di meglio. Non per i gol ma per i risultati della Roma. Nella vita privata è un momento un po’ così ma insieme ai nostri familiari riusciremo ad alzarci per Mattia»

PARTITA SOFFERTA – «Abbiamo saputo soffrire con grande dedizione. Una grande squadra deve sapere giocare davanti ma anche difendersi».

ROMA PIÙ FORTE DEL MILAN ? – «Sono state due partite equilibrate e tirate. Nel calcio le partite sono sempre tirate, siamo felici di essere passati».

SULLA SEMIFINALE – «Le squadra sono tutte forti ormai, ripartiamo concentrati».