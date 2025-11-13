News
Mancini, arrivata la firma con l’Al Sadd: tutti i dettagli del contratto e le tempistiche dell’ufficialità
Mancini, tecnico accostato in passato anche al Milan, ha firmato il contratto con l’Al Sadd in Qatar: i dettagli e le tempistiche dell’ufficialità
Roberto Mancini ha firmato il contratto che lo lega all’Al-Sadd in Qatar, chiudendo così la sua parentesi come ex CT della Nazionale.
Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’accordo prevede un contratto iniziale fino a giugno 2026 con uno stipendio di 5 milioni di euro.
Mancini all’Al Sadd: i dettagli finanziari e l’opzione
L’intesa include una opzione per i successivi due anni (fino al 2028), che farebbe lievitare lo stipendio del tecnico a ben 8 milioni di euro all’anno.
Mancini si trova attualmente a Doha per completare la formazione del suo staff tecnico. L’annuncio ufficiale da parte del club qatariota è atteso e dovrebbe arrivare nel corso delle prossime ore.