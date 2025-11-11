Connect with us

Mancini, domani la firma con l'Al Sadd: i dettagli del contratto del tecnico accostato in passato anche al Milan

David in orbita Milan ma c'è tantissima concorrenza: due top club hanno già sondato la disponibilità della Juve

Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione! Tare tenta il colpo a sorpresa, offerta già pronta. Tutti i dettagli

Nazionali Milan, gli impegni dei rossoneri Maignan e Nkunku con la Francia di Deschamps. Il dettaglio

Modric Milan, cosa c'è di vero dietro le voci di rinnovo? Volontà forte delle parti e nuovi record nel mirino del centrocampista croato. La situazione

23 minuti ago

Mancini

Mancini, l’ex CT dell’Italia riparte dal Qatar: domani la firma con l’Al Sadd e la conseguente ufficialità: i dettagli del contratto

Il futuro di Roberto Mancini, accostato anche al Milan in passato, è ormai definito e sarà in Qatar. Come riportato dal giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, l’ingaggio del tecnico italiano da parte dell’Al-Sadd è previsto per la giornata di domani, a Doha.

Mancini, i dettagli economici del contratto

I dettagli del nuovo accordo sono stati svelati e prevedono un impegno a lungo termine e compensi molto elevati:

  • Durata Iniziale: Il contratto iniziale sarà valido fino a giugno 2026.
  • Stipendio Base: Per questa prima fase, Mancini guadagnerà € 5 milioni.
  • Opzione di Prolungamento: L’accordo prevede un’opzione per altri due anni, portando l’impegno totale fino al 2028.
  • Stipendio Opzionale: Qualora l’opzione venisse esercitata, lo stipendio annuale del tecnico salirebbe a € 8 milioni/anno.

Con questo trasferimento, Roberto Mancini torna in panchina dopo l’ultima esperienza come Commissario Tecnico della Nazionale italiana e dopo aver allenato in Arabia.

