Mancini riparte dal Qatar ma spunta la clausola che non passa inosservata: può liberarsi nel 2006 se... Ultimissime

Mancini è pronto a ripartire dal Qatar accettando l’offerta dell’Al Sadd ma con l’inserimento di una particolare clausola: ecco quale

Roberto Mancini, tecnico il cui nome è stato in passato accostato anche alla panchina del Milan, è pronto a rimettersi in gioco in Qatar. Il Mancio ha informato l’Al Sadd della sua decisione di accettare la loro proposta e diventare il nuovo allenatore del club.

La trattativa è stata chiusa con una condizione fondamentale: il contratto includerà una clausola di uscita esercitabile già nell’estate 2026. Questa clausola, negoziata come punto chiave, gli garantirebbe la possibilità di valutare un rientro in Europa – o in Serie A – qualora si presentasse l’occasione giusta.

Mancini è atteso alla firma non appena i documenti contrattuali saranno approvati. Si chiude così, almeno per ora, l’ipotesi di rivederlo a breve termine su una panchina italiana. Lo riporta Fabrizio Romano.