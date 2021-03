Manchester United-Milan, traguardo per Castillejo: sono 100 in rossonero

Samu Castillejo tocca le 100 presenze con la maglia rossonera durante il match contro il Manchester United, in cui è subentrato. Lo spagnolo ex Villarreal con il Milan ha realizzato 10 gol e 10 assist.

A well-earned milestone for @SamuCastillejo 🔴⚫️

Congratulations on your 1⃣0⃣0⃣ appearances for #ACMilan #MUFCACM #UEL #SempreMilan pic.twitter.com/kQRClGXNy1

— AC Milan (@acmilan) March 11, 2021