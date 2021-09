Manchester City, blitz per Mbappe: si prova il parametro zero

Il Manchester City prepara l’assalto a Kylian Mbappe: possibile duello in estate con il Real Madrid per la stella del PSG

Il Manchester City prepara l’assalto a Kylian Mbappe, che non ha ancora raggiunto l’intesa con il PSG per il rinnovo del contratto. Come riportato dal quotidiano spagnolo AS, oltre al Real Madrid ci sarebbe anche il Manchester City sulle tracce del fuoriclasse francese.

Il club inglese vorrebbe portare l’attaccante in Premier League. Pronto l’assalto al calciatore a parametro zero in estate.