Malesani: «Vi dico ciò che penso sul Milan e sul resto della Serie A»

Malesani ha fatto il punto sulla prossima Serie A, concentrandosi sia sul Milan che sulle avversarie dei rossoneri

Alberto Malesani, storico tecnico con grande esperienza in Serie A, ha analizzato la nuova stagione, al via tra un mese:

«Mi aspettavo l’addio di Conte. Per come si era messa la situazione durante l’anno, per certe sue esternazioni, beh, pensavo succedesse proprio questo. Che lui se ne sarebbe andato. È stato in linea coi propri principi e dopo aver fatto un lavoro straordinario con l’Inter. Appena capisce che la società non riesce a seguirlo lui prende e va. Simone Inzaghi? Ha un compito tosto: deve confermare in alto l’Inter, la squadra più forte che si giocherà il campionato con la Juve. Il Milan? Mai smettere di migliorarsi».