Malesani rivela: «Galliani e Berlusconi provarono a portarmi al Milan»

Malesani ha rilasciato alcune dichiarazioni nelle quali ha svelato un retroscena legato ad un suo possibile passaggio al Milan

Alberto Malesani, intervistato a margine della premiazione per il Premio “La Clessidra”, ha svelato un retroscena legato al Milan, nello specifico all’anno 2002.

Adriano Galliani e Silvio Berlusconi tentarono di portare l’allenatore in rossonero, il tecnico che solamente tre anni prima aveva conquistato la Coppa Uefa con il Parma. Queste le parole riportate da Tuttosport:

LE PAROLE – «Nel 1997 Cecchi Gori sta vendendo Batistuta, ma riuscii a fargli cambiare idea. Nel 2002 Berlusconi e Galliani mi contattarono per la panchina del Milan. Oggi faccio vita da pensionato: vado in bicicletta, ho iniziato a fare gol e gioco a carte con i vecchi amici».